Гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве с 14 по 17 июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Пушкинская набережная Карта всех событий

Министерство сельского хозяйства России при поддержке правительства Москвы проведет с 14 по 17 июля фестиваль «Вкусы России».

Мероприятия пройдут на 22 площадках по всему городу, где будут представлены около 300 региональных брендов продуктов питания из регионов России. Гости приготовят блюда по национальным рецептам, станут участниками открытых кулинарных шоу, а также ремесленных и творческих мастер-классов.

Центром фестиваля станет Пушкинская набережная, где будут представлены четыре площадки. Так, москвичей ждет ярмарка региональных брендов, где они смогут продегустировать и купить молочные продукты, кондитерские изделия, мясо, рыбу, специи, овощи и фрукты, а также другие продукты и блюда из разных регионов России.

На второй площадке разместят фуд-корт, где будут представлены национальные блюда, приготовленные по историческим рецептам. Также на сцене для гостей выступят певцы, музыканты и танцоры популярного проекта «Музыка в метро». При этом особое место займут павильоны с творческими, ремесленными и кулинарными мастер-классами из разных регионов страны.

В период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва».

Гостей фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.