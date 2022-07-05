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Терапевт пояснила, какая опасная бактерия размножается в кондиционерах

Георгий Соланович
Общество
Терапевт пояснила, какая опасная бактерия размножается в кондиционерах
Фото: Pexels

Старый и нечищеный кондиционер может стать местом для размножения различных опасных бактерий. Так, например, частое использование охлаждающего устройства может привести к легионеллезу, который способен перерасти в форму тяжелой пневмонии — болезнь легионеров, сообщила врач-терапевт Ольга Перевалова.

— Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или «омикроном». На самом деле внутри фильтров кондиционера в теплой и влажной среде чаще всего размножается легионелла, <...> поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции — болезнь легионеров, — пояснила Перевалова.

По ее словам, эффективная профилактика легионеллеза — регулярная чистка кондиционера. Это относится и к устройствам, установленным в автомобилях, — их также рекомендуется прочищать, передает РИА Новости.

При дегустации всего одной немытой ягоды человек может заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией и различными гельминтами. При этом риск существенно возрастает при употреблении продукции немытыми руками.

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