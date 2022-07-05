Рафик Загрутдинов: Первую новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в районе Восточный

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, улица 9 Мая, 28 Карта всех событий

В столичном районе Восточный ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Восточный по адресу: улица 9 Мая, владение 28, земельный участок 1 введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Это первая новостройка по программе реновации в районе, — сказал он.

Новостройка была возведена по индивидуальному проекту и состоит из пяти секций. Всего в доме предусмотрено 420 квартир, из которых три оборудованы для маломобильных жильцов. Кроме того, первые этажи здания будут отданы для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений.

Дом оборудовали грузопассажирскими лифтами, современными системами охраны входа в здание и оповещения об эвакуации при пожаре. Прилегающую территорию к дому благоустроили и озеленили.

Рафик Загрутдинов 1 июля сообщил, что жилой дом с подземной автостоянкой для переселения жителей, попавших под программу реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Ново-Переделкино. В новостройке 84 квартиры, большинство из них — однокомнатные.