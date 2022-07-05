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Москва возглавила рейтинг туристических направлений среди регионов России в июне

Александр Афонин
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Москва возглавила рейтинг туристических направлений среди регионов России в июне
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столица возглавила рейтинг популярности среди туристических поездок в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Москвы во вторник, 5 июня.

— По востребованности туров зафиксированы направления — лидеры июня. Самым популярным направлением в этом сегменте стала Москва. Кроме того, в число лидеров вошли Санкт-Петербург, республики Алтай и Татарстан, Владимирская и Ярославская области, — говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью среди туристов пользовались тематические маршруты по городу, в том числе созданные в рамках Московской недели моды. Кроме того, востребованным оказался пешеходный маршрут «От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги». Пользователям сервиса Russpass предлагалось пройти из Москвы к Троице-Сергиевой лавре, посетив ряд достопримечательностей по дороге, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России. Отмечается, что в этом году топ составлялся на основе пяти критериев.

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