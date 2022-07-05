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По народному календарю 6 июля отмечается день Аграфены Купальницы, а Православная церковь вспоминает мученицу Агриппину, жившую в III веке — истинную христианку, принявшую мученическую смерть за свою веру. По легендам, возле ее мощей всегда собиралось большое количество верующих, а больные, приходившие к гробу святой, выздоравливали.

Еще на этот день приходится празднование Владимирской иконы Божией Матери. Праздник затеян в благодарность чудотворной иконе за спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

В этот день необходимо помыться и попариться в бане, чтобы восстановить силы и отогнать болезни.

Согласно поверьям, 6 июля утром люди умывались росой и приветствовали Аграфену Купальницу. К этому времени крапивы вырастало много, ее срывали, клали на окна и на порог, чтобы в дом на праздник не пробралась нечистая сила.

В день Аграфены Купальницы категорически нельзя делать венки из целебных цветов. Но если уж венок сплетен для избавления от головной боли, то запрета на него нет. В этот день запрещается ложиться спать до полуночи, а то домовой придет и будет душить подушкой, отбиться от него не каждый сможет.

По поверьям, женщинам не рекомендуется 6 июля купаться в одежде — начнутся кожные болезни. Поэтому в воду заходить на Аграфену Купальницу женщинам нужно только в обнаженном виде, тогда не только кожа будет чистой, но и душа избавится от темноты.

Приметы погоды:

Если идет дождь, то через пять дней будет солнечно.

Если не слышно в этот день пения соловья, то скоро поспеет ячмень.

После дождя радуга долго держится — к сырой погоде.

Вечером на ясном небе зарница сверкает — к осадкам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как прогнать болезни 6 июля

Именины отмечают: Александр, Алексей, Артемий, Герман, Доминика, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Святослав, Федор.