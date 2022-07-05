Объем выдачи автокредитов снизился почти на 42 процента с начала года в Москве

Фото: depositphotos

В период с января по май этого года в столице объем выдачи автокредитов сократился на 41,8 процента. Российский показатель снижения составил 40,9 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) во вторник, 5 июля.

— По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе — мае 2022 года было выдано автокредитов на сумму 257,3 миллиарда рублей, или на 40,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший объем кредитов был выдан в Москве — на 32,5 миллиарда рублей. На втором месте Московская область с показателем 20,9 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — там взяли кредитов на 17,9 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в стране стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет. По его словам, стоимость на личный транспорт будет постепенно снижаться в течение года.