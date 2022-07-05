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Мантуров предрек снижение цен на автомобили к концу текущего года

Егор Провоторов
Общество
Мантуров предрек снижение цен на автомобили к концу текущего года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с ценами на автомобили в РФ стабилизируется, предпосылок к резким скачкам цен нет, наоборот, стоимости будут постепенно снижаться в течение года, заявил журналистам во вторник, 5 июля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Цена стабилизируется, она не снизилась существенно, поскольку имеется инерция относительно закупленных материалов, комплектующих и сырья, заявил глава ведомства. Цикл производства транспорта занимает около трех-четырех месяцев, поэтому сейчас на рынок выходит как раз то, что в январе-марте только покупалось.

— Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка, — рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Он заметил, что компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, однако для того, чтобы все изменения происходили мягче, Минпромторг пошел на меры поддержки спроса. Так министр ответил на вопрос, ждать ли постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года.

Накануне Минпромторг назвал дату начала серийного производства электромотоцикла Aurus Merlon.

Цены Автомобили Денис Мантуров
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