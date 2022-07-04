Минпромторг назвал дату начала серийного производства электромотоцикла Aurus Merlon

Фото: Telegram / Минпромторг

Серийное производство электромотоцикла Aurus Merlon начнут в 2024 году. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Руководитель министерства, как уточняется, уже прокатился на электромотоцикле и положительно оценил новинку. Мотоцикл будет называться Merlon в честь зубца кремлевской стены.

Сама новинка предназначена для сопровождения официальных делегаций. Партия прототипов мотоциклов Aurus Merlon в настоящее время проходит испытания.

Пиковая мощность новинки — 140 киловаттов, а значение максимального разгона установлено на отметке в 200 километров в час. Мотоцикл сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды.

Запас хода у Merlon будет в районе 200 километров. На нем можно будет ехать при отрицательных температурах до минус 25 градусов, сообщили в Telegram-канале Минпромторга.

В мае 2021 года Мантуров сообщил о разработке прототипа автомобиля Aurus на водородном топливе. Глава ведомства уточнил, что разработкой новой машины занимался центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

Это единственная подобная модель в премиальном сегменте. Уточняется, что стоимость такого автомобиля в базовой комплектации составит около 18 миллионов рублей.