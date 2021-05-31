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Первый Aurus на водороде разработали в России
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Первый Aurus на водороде разработали в России

Юлия Павлушова

Экономика

Прототип автомобиля Aurus на водородном топливе разработали в России. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство.

Глава ведомства уточнил, что разработкой новой машины занимался Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ. Это единственная подобная модель в премиальном сегменте.

— Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе, — цитирует Дениса Мантурова РИА Новости.

Уточняется, что стоимость такого автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россияне взяли рекордное число автокредитов.

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