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Россияне взяли рекордное число автокредитов
Фото: pixabay.com

Россияне взяли рекордное число автокредитов

Татьяна Плотникова

Финансы

В апреле 2021 года жители России оформили рекордно большое количество автокредитов. Об этом рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

За второй весенний месяц россияне оформили 93,8 тысячи автокредитов, что на 15,5 процента превышает показатель марта. Средний размер займа при этом уменьшился на три процента, до 970,7 тысячи рублей.

Объем выданных в апреле кредитов вырос также до рекордно высокого показателя — на 12,2 процента, до 91 миллиарда рублей. Общее число активных займов на покупку автомобилей возросло на полтора процента, до 1,7 миллиона единиц. Их общий объем достиг 946,1 миллиарда рублей (+2,7 процента).

Аналитики отмечают, что свыше 60 процентов автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт по финансам объяснила, как не попасть в долговую яму из-за кредита.

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