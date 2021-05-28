Эксперт по финансам объяснила, как не попасть в долговую яму из-за кредита

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Эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова рассказала, как выбрать кредит, стоит ли это делать и как его потом погасить.

Перед тем как обратиться в банк, считает эксперт, следует определиться, плохой это кредит или хороший. Хорошим кредитом она называет тот, который будет приносить доход — например, деньги пойдут на расширение производства и увеличение объема продаж. Также Наталья Жукова считает, что хороший кредит — это ипотека, если она предоставляется с ежемесячным платежом меньшим или равным сумме аренды квартиры, которую вы снимали.

Плохим кредитом эксперт называет тот, который потрачен на вещи, требующие дополнительного финансового содержания. Она предостерегает от взятия займов на погашение предыдущих, потому что таким способом человек буквально загоняет себя в долговую яму.

— Большое количество займов может стать для человека серьезной проблемой, — уточняет Наталья Жукова.

Также эксперт отмечает, что перед тем как взять кредит, важно трезво оценить, сможет ли человек его выплатить без существенной экономии, какова процентная ставка и как быстро его получится выплатить.

Кроме того, Жукова перечислила несколько вариантов быстрого погашения займов: рефинансирование, реструктуризация, выплата долга третьим лицом и, как самый радикальный, банкротство. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, передает «Москва 24».

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку до конца года.

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