Минпромторг выделит миллиард рублей на разработки для экологичного транспорта
Министерство промышленности и торговли РФ в 2021 году выделит миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом.
Как уточнили в ведомстве, средства будут направлены в форме субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для электрокаров и водородных автомобилей.
Деньги выделяются в соответствии с постановлением правительства от 2019 года для стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом, рассказали в Минпромторге ТАСС.
Ранее автоэксперт перечислил проблемы, с которыми столкнутся электромобили в России.
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