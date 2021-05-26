Минпромторг выделит миллиард рублей на разработки для экологичного транспорта

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Министерство промышленности и торговли РФ в 2021 году выделит миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом.

Как уточнили в ведомстве, средства будут направлены в форме субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для электрокаров и водородных автомобилей.

Деньги выделяются в соответствии с постановлением правительства от 2019 года для стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом, рассказали в Минпромторге ТАСС.

Ранее автоэксперт перечислил проблемы, с которыми столкнутся электромобили в России.

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