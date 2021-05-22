Беспилотные авто: автоэксперты оценили будущее электрокаров Илона Маска

Фото: Полина Наседкина, «Вечерняя Москва»

Когда-нибудь настанет время, когда, скорее всего, не будет водителей, однако это не означает, что автовладельцам негде будет порулить – просто это станет развлечением, хобби. Такого мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Так, автоэксперт прокомментировал слова американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что в будущем абсолютно весь транспорт, кроме ракет, будет работать на электричестве, а у машин не будет водителей.

— Мне кажется, что все возможно, и, наверное, так действительно будет. А еще человечество будет летать на Марс. Однако все это настолько дальние планы, что об этом стоит говорить только в стиле научной фантастики, — пояснил Игорь Моржаретто.

Он напомнил, что разговоры об автономном вождении начались около двадцати лет назад, а общество все еще находится на ранней стадии развития этой темы. По мнению автоэксперта, пока никто точно не может сказать, что и когда будет, потому что сроки постоянно отодвигаются. Согласно его предположениям, такой этап в развитии транспорта несомненно настанет, но не при его жизни, потому что необходимой технологии пока нет, отмечает издание «Взгляд».

В свою очередь, вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков рассказал, что электромобили могут быть востребованы в российских мегаполисах уже сейчас. При этом он подчеркнул, что сложности с электрокарами зачастую возникают из-за нежелания властей вести обустройство обширной сети электрозаправок.

Ранее стало известно, что Илон Маск не исключает вероятность строительства завода Tesla на территории России.

— Эта идея вполне осуществима. Американский бизнесмен строит в Германии большой завод, и ему необходим рынок сбыта, — объяснил Владимир Моженков.

Он также напомнил, что недавно появилась информация о том, что российские власти планируют ввести заградительную пошлину на электромобили. По мнению эксперта, это станет ударом по всем автопроизводителям, особенно по Tesla, отмечает ИА «НСН».

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