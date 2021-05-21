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Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России
Фото: OnInnovation / CC BY-ND 2.0

Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России

Анастасия Колоскова

Экономика

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации пригласило основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla.

— Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим, — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что представительства организации появятся в России, а также в ряде других стран Содружества Независимых Государств. По словам американского предпринимателя, не исключена вероятность строительства завода на территории Российской Федерации. О готовности оказать содействие для локализации производства Tesla высказался заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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