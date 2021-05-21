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Москва выразила готовность оказать содействие для локализации производства Tesla
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва выразила готовность оказать содействие для локализации производства Tesla

Кирилл Николаев

Город

Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать необходимое содействие для локализации производства в городе. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя высказывание американского предпринимателя Илона Маска о возможном размещении производства электромобилей в столице.

Он отметил, что в Москве созданы все необходимые условия для развития инновационного производства. В настоящее время общий объем иностранных инвестиций в Москву составляет более 235 миллиардов долларов, а это около половины от всех прямых инвестиций в Россию.

— В городе создана система мер поддержки инвесторов, а также площадки для размещения производств, в том числе высокотехнологичных, — приводит слова Ефимова РИА Новости.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что представительства организации появятся в России, а также в ряде других стран Содружества Независимых Государств. По словам американского предпринимателя, не исключена вероятность строительства завода на территории Российской Федерации.

Читайте также: Автоэксперт оценил вероятность официального появления Tesla в России

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