Автоэксперт оценил вероятность официального появления Tesla в России

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Официальное появление Tesla в России принесет определенные положительные эффекты. Например, потенциальный покупатель получит полный комплекс услуг компании. Однако это, скорее всего, не приведет к росту числа покупателей электромобилей. Такого мнения придерживается автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что представительства организации появятся в России, а также в ряде других стран Содружества Независимых Государств. По словам американского предпринимателя, не исключена вероятность строительства завода на территории Российской Федерации.

— Официальный приход любого автопроизводителя в нашу страну — это огромный плюс, так как в последнее время в основном были исходы, — подчеркнул Максим Кадаков.

Он также пояснил, что тогда потенциальный покупатель получит полный комплекс услуг, который включает в себя и продажи, и запчасти, и обслуживание, отмечает телеканал 360. Пока что российским обладателям электромобилей Tesla приходится возить авто на обслуживание в другие страны.

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