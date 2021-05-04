Автоэксперт перечислил проблемы, с которыми столкнутся электромобили в России

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Специалисты прогнозируют увеличение числа электромобилей в России до 25 процентов к 2030 году. Несмотря на то что у данного вида транспорта есть много преимуществ, он нескоро вытеснит машины с бензиновыми двигателями с авторынка. Такого мнения придерживается автоэксперт Вячеслав Субботин.

— Россияне готовы ездить на электромобилях. Однако остается самый главный вопрос: как и где заряжаться на таком авто? — пояснил Вячеслав Субботин.

Он также добавил, что в вопросе использования этого вида транспорта в России на данный момент дальше всех продвинулась Москва, где можно встретить зарядные станции и электрические заправки, отмечает Nation News. На подзарядку минимум требуется 40 минут, считает автоэксперт. А это, по его мнению, мало кого будет устраивать, так как никто не хочет ждать.

При этом, по его мнению, даже если бы вопрос с розетками и электрозаправками был решен в РФ, есть другой важный момент, на который нельзя не обращать внимания: климат. Во время морозов батареи электромобиля быстро теряют емкость и садятся.

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