Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автоэксперт перечислил проблемы, с которыми столкнутся электромобили в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Автоэксперт перечислил проблемы, с которыми столкнутся электромобили в России

Елена Фролова

Технологии

Специалисты прогнозируют увеличение числа электромобилей в России до 25 процентов к 2030 году. Несмотря на то что у данного вида транспорта есть много преимуществ, он нескоро вытеснит машины с бензиновыми двигателями с авторынка. Такого мнения придерживается автоэксперт Вячеслав Субботин.

— Россияне готовы ездить на электромобилях. Однако остается самый главный вопрос: как и где заряжаться на таком авто? — пояснил Вячеслав Субботин.

Он также добавил, что в вопросе использования этого вида транспорта в России на данный момент дальше всех продвинулась Москва, где можно встретить зарядные станции и электрические заправки, отмечает Nation News. На подзарядку минимум требуется 40 минут, считает автоэксперт. А это, по его мнению, мало кого будет устраивать, так как никто не хочет ждать.

При этом, по его мнению, даже если бы вопрос с розетками и электрозаправками был решен в РФ, есть другой важный момент, на который нельзя не обращать внимания: климат. Во время морозов батареи электромобиля быстро теряют емкость и садятся.

Читайте также: Эксперт развеял миф о цене электромобилей

климатэлектромобильстанции зарядки электромобилей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте