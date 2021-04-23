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Эксперт развеял миф о цене электромобилей
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Эксперт развеял миф о цене электромобилей

Елена Фролова

Технологии

Переход на электромобили станет экологически важным для всего мира, так как данный вид транспорта наносит в десятки раз меньше время окружающей природе. Об этом сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган.

По его словам, убеждение людей в том, что электромобиль стоит баснословную сумму денег, является ошибочным. На данный момент в продаже есть варианты, которые можно приобрести почти за десять тысяч долларов.

— Необязательно покупать машину премиум-класса. Более того, уже есть доступные аккумуляторы для транспортных средств. На территории России тоже существуют заводы, где очень хорошо раскладывают аккумуляторы, получают всевозможное дополнительное вторсырье, которое берется дальше в оборот, — объяснил Александр Коган.

При этом автоэксперт подчеркнул, что с экологической точки зрения, данные автомобили наносят экологии в разы меньше вреда. Поэтому переход на подобные авто важен для планеты в целом, отмечает Nation News.

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электромобильпользаэкология
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