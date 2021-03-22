Свыше 350 зарядных станций для электромобилей установят в столице до конца года

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Свыше 350 зарядных станций для электромобилей могут появиться на столичных парковках в рамках программы развития экологически чистого транспорта к концу этого года. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил начальник управления городского хозяйства, автомобильного транспорта и инвестиционных проектов АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Эдуард Сальников.

По его словам, сеть зарядных станций является важным показателем развитой инфраструктуры и направлением в улучшении экологической ситуации в городе. В столице установлено около 104 зарядных станций для легкового электротранспорта. К концу 2021 года в планах ввести в эксплуатацию еще 364 станции, таким образом достигнув показателя в 468 станций.

— Парк наземного городского пассажирского транспорта Москвы планируется расширять за счет автобусов, работающих на электрической тяге, расширяется зарядная инфраструктура для электромобилей, а гражданам и организациям предоставляются льготные условия для перевода своей техники на использование газомоторного топлива. Москвичам и гостям столицы также предлагается в качестве альтернативы общественному/личному автомобильному транспорту воспользоваться общедоступным, поминутным прокатом велосипедов или электросамокатов, — пояснил Сальников.

Кроме того, Министерство энергетики Московской области активно ведет работы по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Подмосковья. Так, в рамках реализации данного проекта в области уже установлено порядка 180 станций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам рассказали, как зарядить электромобиль в столице. Так, для удобства горожан в приложении «Московский транспорт» появилась новая функция. Теперь, выезжая к зарядке электромобиля, житель столицы может забронировать зарядную сессию.

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