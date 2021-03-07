Москвичам рассказали, как зарядить электромобиль в столице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бахрушина, 20 Карта всех событий

В приложении «Московский транспорт» появилась новая функция. Теперь, выезжая к зарядке электромобиля, горожанин может забронировать зарядную сессию. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что зарядить электроавто можно на улице Бахрушина, 20. Необходимо начать зарядку в течение 15 минут. Ранее для зарядки нужно было получать отдельные карты, а теперь достаточно смартфона с приложением.

Подробную информацию о том, как зарядить электромобиль, можно на сайте.

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