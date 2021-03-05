С 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

Фото: пресс-служба АМПП

Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей изменится с 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов. Изменения не коснутся тех водителей, которые паркуются по правилам. Для горожан, чьи машины попали на спецстоянку, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации (при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя).

В департаменте отметили, что перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил в 2021 году обходится городу в 9130 рублей. Для водителей, которые оплатят перемещение в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6450 рублей. Если оплатить еще до получения машины, то будет действовать дополнительная скидка в 25 процентов. В этом случае эвакуация обойдется в 4837 рублей.

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