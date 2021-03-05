Первая зарядная станция нового формата для электромобилей заработала в Москве
В Москве открылась первая зарядная станция нового формата для электромобилей. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Зарядная станция находится на улице Бахрушина, дом 20. Она расположена рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей. Чтобы пользоваться станцией, необходимо скачать приложение «Московский транспорт», выбрать станцию на карте и следовать инструкциям.
Отмечается, что станция может заряжать сразу две машины. Время для зарядки можно забронировать заранее, чтобы не стоять в очереди.
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