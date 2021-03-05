Первая женщина — помощник машиниста поезда «Ласточка» приступила к работе на МЦК

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С 5 марта к работе на Московском центральном кольце (МЦК) приступила первая женщина — помощник машиниста поезда «Ласточка» Виктория Власенкова. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что в ближайшее время на МЦК к своим обязанностям приступят еще три женщины — Ширин Саттарова, Анастасия Шатохина и Галина Васильева. Все они прошли обучение в учебном центре дирекции скоростного сообщения РЖД и успешно сдали экзамены.

В пресс-службе подчеркнули, что на МЖД работают 20 тысяч женщин. Они составляют треть всего коллектива. Около 2 тысяч женщин занимают должность дежурного по станции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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