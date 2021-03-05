Идею о введении льгот на железнодорожные билеты для пенсионеров оценили в Совфеде

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Возможность предоставления пенсионерам льгот на железнодорожные билеты посчитали «хорошей инициативой» в Совете Федерации. Об этом стало известно из беседы первого заместителя председателя комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерия Рязанского с RT.

Сенатор отметил, что вопрос о компенсации экономических затрат транспортникам остается открытым. По его словам, пока «трудно подсчитать», как именно удастся покрыть новые расходы.

Рязанский добавил, что идея требует внимательного отношения к ее разработке. Он признал, что железнодорожные билеты для пенсионеров «иногда дороговаты». В РФ уже действуют подобные программы лояльности для пенсионеров северных территорий, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее идею о предоставлении пенсионерам права получения двух льготных билетов в год на поезда дальнего следования озвучил депутат Госдумы Иван Сухарев.

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