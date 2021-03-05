В Госдуме предложили ввести льготу на железнодорожные билеты для пенсионеров
Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на покупку льготных билетов на поезда дальнего следования, которыми они смогут воспользоваться два раза в год. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает RT.
Законодатель отметил, что на данный момент определенные категории горожан могут приобретать билеты на поезда по льготам, но в их число пенсионеры не входят. При этом многие пожилые люди имеют родственников, проживающих в дальних регионах. Для поездок к ним обычно тратится большая сумма, соразмерная пенсии или даже превышающая ее.
Уточняется, что депутат предложил предоставить пенсионерам скидку 50 процентов на покупку билетов.
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