Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Госдуме предложили ввести льготу на железнодорожные билеты для пенсионеров
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Госдуме предложили ввести льготу на железнодорожные билеты для пенсионеров

Юлия Ямпольская

Общество

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на покупку льготных билетов на поезда дальнего следования, которыми они смогут воспользоваться два раза в год. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает RT.

Законодатель отметил, что на данный момент определенные категории горожан могут приобретать билеты на поезда по льготам, но в их число пенсионеры не входят. При этом многие пожилые люди имеют родственников, проживающих в дальних регионах. Для поездок к ним обычно тратится большая сумма, соразмерная пенсии или даже превышающая ее.

Уточняется, что депутат предложил предоставить пенсионерам скидку 50 процентов на покупку билетов.

Читайте также: Законопроект об изъятой нелегальной табачной продукции внесен в Госдуму

Госдумапенсионерыскидка на билеты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте