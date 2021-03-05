В Госдуме предложили ввести льготу на железнодорожные билеты для пенсионеров

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на покупку льготных билетов на поезда дальнего следования, которыми они смогут воспользоваться два раза в год. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает RT.

Законодатель отметил, что на данный момент определенные категории горожан могут приобретать билеты на поезда по льготам, но в их число пенсионеры не входят. При этом многие пожилые люди имеют родственников, проживающих в дальних регионах. Для поездок к ним обычно тратится большая сумма, соразмерная пенсии или даже превышающая ее.

Уточняется, что депутат предложил предоставить пенсионерам скидку 50 процентов на покупку билетов.

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