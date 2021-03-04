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Законопроект об изъятой нелегальной табачной продукции внесен в Госудму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект об изъятой нелегальной табачной продукции внесен в Госудму

Анастасия Чанцева

Закон

Депутаты из фракции «Единая Россия» и ЛДПР внесли в Думу законопроект, которым предлагается изымать нелегальную табачную продукцию. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

— В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить ч. 3 ст. 81 УПК нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий, — говорится в документе.

Также депутаты предложили дополнить законопроект положениями, где будет прописан порядок хранения вещественных доказательств в виде изъятых табачных изделий и предметов, которые были использованы для их производства.

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