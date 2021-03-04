Депутат Госдумы предложила отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутат Государственной думы Елена Строкова внесла на рассмотрение предложение об отмене Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые с марта по май будут писать учащиеся 4, 5, 6 и 11-х классов общеобразовательных учреждений. Свою инициативу она направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. С копией письма ознакомилось RT.

— Проверочные работы стали механическим тестированием, которое не подходит для среза знаний обучающихся, а также дает дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников, — объяснила Строкова.

По ее словам, за отмену ВПР уже проголосовали тысячи учителей по всей стране.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что для отмены такого рода проверочных работ необходимо предложить альтернативу.

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