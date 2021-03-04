Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Депутат Госдумы предложила отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы предложила отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

Елена Фролова

Образование

Депутат Государственной думы Елена Строкова внесла на рассмотрение предложение об отмене Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые с марта по май будут писать учащиеся 4, 5, 6 и 11-х классов общеобразовательных учреждений. Свою инициативу она направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. С копией письма ознакомилось RT.

— Проверочные работы стали механическим тестированием, которое не подходит для среза знаний обучающихся, а также дает дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников, — объяснила Строкова.

По ее словам, за отмену ВПР уже проголосовали тысячи учителей по всей стране.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что для отмены такого рода проверочных работ необходимо предложить альтернативу.

Читайте также: Почти 95 тысяч девятиклассников будут сдавать ГИА в Москве в 2021 году

ГосдумаГеннадий Онищенкодепутат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Все мнения
О проекте