Почти 95 тысяч девятиклассников будут сдавать ГИАв Москве в 2021 году

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Регистрация на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году завершилась в понедельник, 1 марта. Всего на экзамен зарегистрировались порядка 95 тысяч учащихся девятых классов. Об этом сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

По его словам, примерно 800 участников выбрали форму государственного выпускного экзамена (ГВЭ), остальные подали заявление на экзамены в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

Для сдачи экзаменов организуют 498 пунктов проведения на базе образовательных организаций столицы. Для школьников, которые по состоянию здоровья не смогут сдавать там экзамены, пункты проведения будут организованы на дому или на базе медицинских учреждений. В этом году ОГЭ и ГВЭ пройдут только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

— Для проведения экзаменов будут организованы два периода: основной — с 24 мая по 2 июля, дополнительный период — с 3 по 17 сентября, — рассказал Постульгин.

Напомним, не позднее чем за две недели до начала аттестации в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы учащиеся получат уведомления на экзамены, в которых будет содержаться информация о дате, времени, местах проведения.

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