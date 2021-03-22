Более полумиллиона приборов учета электроэнергии бесплатно заменят в Москве в этом году

Петр Бирюков / Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. До конца года запланирована установка более 500 тысяч новых счетчиков. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту.

— Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет,— рассказал Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что о дате замены приборов жителей заранее предупредят. Для удобства горожан работы по замене счетчиков, расположенных внутри квартир, можно запланировать на вечернее время и выходные дни.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков будет размещена на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов.

С графиком можно ознакомиться на сайте в разделе «Частным лицам / Услуги», в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании «Мосэнергосбыт».

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