Садовод рассказал, чем подкормить свеклу для хорошего хранения

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Агроном и садовод Петр Ломонос рассказал, чем опрыскивать свеклу в июле, чтобы она выросла сочная и сладкая, а ее хранение было долгим.

— Корнеплод будет храниться лучше, если вы сделаете внекорневую подкормку. Ее нужно делать уже сейчас, в середине лета. Для этого нужно взять 2 грамма борной кислоты и развести ее в двух литрах горячей воды. Затем полученную смесь нужно растворить в 10 литрах воды и добавить 50 граммов хлористого калия, — объяснил садовод в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

После этого растение нужно опрыскать удобрением. Через 10 дней свеклу можно обработать одним хлористым калием в соотношении 10 граммов калия на 10 литров воды. Такая подкормка укрепит растение, избавит от вредителей и позволит хранить свеклу хранить дольше, чем обычно.

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