Налетчик избил курьера и украл у него заказ стоимостью более 600 тысяч рублей

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Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Задержан налетчик, похитивший у курьера товар — телефон стоимостью более 600 тысяч рублей. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, потерпевший приехал на улицу Перерва, чтобы передать клиенту заказ — дорогостоящий телефон. Когда он поднялся на 15-й этаж, то увидел на лестничной клетке мужчину. Неизвестный ударил доставщика по голове и распылил в лицо содержимое баллончика, а после попытался вырвать из его рук сумку с деньгами за другие товары.

Завязалась потасовка, в ходе которой курьер выронил заказ. Ему удалось оказать сопротивление нападавшему, затем забежал обратно в лифт и спустившись, уехал от злополучного дома.

Потерянный гаджет нашел злоумышленник. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению оказался причастен безработный 23-летний местный житель. Телефон он успел продать, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

1 июля сообщалось, что пьяный автомеханик разбил дорогую иномарку работодателя.