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Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Люберцах

Елена Самойлова
Происшествия
Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Люберцах
Фото: t.me/zmsutskr
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, станция Люберцы-1 Карта всех событий

В столице следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на железнодорожном мосту. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, вечером 3 июля четыре подростка гуляли в районе перегона станций Люберцы-1 — Ухтомская.

Один из компании — несовершеннолетний 2004 года рождения — взобрался на железнодорожный мост, где получил несовместимый с жизнью удар током.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

29 июня сообщалось о том, что подростка госпитализировали после прыжка с шестиметровой вышки в московском бассейне.

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