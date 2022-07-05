Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Люберцах
В столице следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на железнодорожном мосту. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, вечером 3 июля четыре подростка гуляли в районе перегона станций Люберцы-1 — Ухтомская.
Один из компании — несовершеннолетний 2004 года рождения — взобрался на железнодорожный мост, где получил несовместимый с жизнью удар током.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
29 июня сообщалось о том, что подростка госпитализировали после прыжка с шестиметровой вышки в московском бассейне.