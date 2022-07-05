Шойгу обвинил Запад в затягивании конфликта через поставки оружия Украине

Фото: Минобороны РФ

Западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине отправляют огромное количество вооружения для ВСУ. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму, — отметил он.

При этом глава военного ведомства уточнил, что на Украину поставлено уже свыше 28 тысяч тонн военных грузов. Также министр уверяет, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, попадает на черный рынок, сообщает ТАСС.

Американская газета Washington Post 15 апреля сообщила, что Россия якобы направила ноту США из-за поставок Вашингтоном оружия на Украину. По данным издания, Москва предупредила Штаты, что поставки вооружений от НАТО могут усугубить ситуацию на Украине.

Уточняется, что нота могла быть направлена на фоне новости о новой военной помощи Киеву от США на сумму около 800 миллионов долларов.

В четверг, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО. По словам Кирби, Вашингтон предоставит Киеву новые катера и артиллерийские боеприпасы. С февраля этого года Америка оказала Украине помощь всего на 6,1 миллиарда долларов.