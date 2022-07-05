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Павильоны «Здоровая Москва» оснастили кондиционерами и кулерами

Александр Афонин
Город
Павильоны «Здоровая Москва» оснастили кондиционерами и кулерами
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Все 46 павильонов «Здоровая Москва» оснастили кондиционерами и кулерами с питьевой водой. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Мы всегда заботимся о здоровье и комфорте москвичей — павильоны «Здоровая Москва» были заранее оборудованы кондиционерами и обеспечены питьевой водой. Здесь можно переждать летний зной и проверить свое здоровье бесплатно, быстро и в комфортной обстановке, — сказала руководитель центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Она добавила, что павильоны открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Кроме комфортного отдыха, там можно будет пройти комплексное обследование, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 июля стало известно, что с момента начала работы павильонов «Здоровая Москва» в 2022 году жители столицы сдали более 630 тысяч анализов. Отмечается, что из них более 230 тысяч — это определение уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом. Кроме того, в базовый перечень исследований также входят анализы крови и проверка наличия антител перенесенной коронавирусной инфекции.

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