Суд отклонил иск москвича, страдающего из-за закрытия McDonald's

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бутырский суд отклонил иск мужчины, которому закрытие сети быстрого питания McDonald's принесло нравственные страдания. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

В своем исковом заявлении он указал, что неоднократно пользовался услугами McDonald's и копил бонусные баллы в одноименном приложении, но в марте текущего года не смог оформить заказ. Тогда любитель фастфуда решил обратиться в суд с требованием признать незаконным отказ в обслуживании клиента.

— В исковых требованиях истец просил суд признать действия McDonald's нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу как потребителю причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов, — пояснили в пресс-службе.

Суд отклонил иск мужчины, поскольку ответчик заблаговременно уведомил потребителей о том, что оказывать услуги далее невозможно.

При этом личного договора с истцом заключено не было, а размещенная на сайте и в приложении информация о продаже не является офертой.

Преемницей McDonald's в России стала сеть ресторанов «Вкусно — и точка». Флагманский ресторан начал работу на Пушкинской площади в воскресенье, 12 июня.