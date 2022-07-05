Серийный похититель автомобилей задержан в Подмосковье

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Полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж автомобилей. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ночью злоумышленник похитил автомобиль иностранного производства, припаркованный у дома в деревне Сапроново. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.

Вскоре после кражи злоумышленника задержали. Взломщиком оказался 47-летний уроженец Самарской области.

В ходе расследования, сотрудники МВД нашли в Дмитровском городском округе гараж, который арендовал злоумышленник. Оттуда силовики изъяли специальные приспособления, предназначенные для вскрытия охранных систем машин и запуска двигателя, прибор подавления GPS-сигнала, а также ранее угнанный автомобиль.

— Имеются основания полагать, что гражданин причастен к совершению девяти аналогичных преступлений на территории Московской области. Общая сумма ущерба от 10 преступлений превысила десять миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Видновский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

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