Собянин: Введение санкций против России не привело к падению экономики

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Введение санкций в отношении России не привело к падению экономики страны. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, не привела к резкому падению экономики и напряжению в социально-экономической сфере, — отметил он.

Также мэр добавил, что согласно микроэкономическим показателям регионы смогли выстоять. При этом он выразил уверенность, что ситуация останется стабильной.

Кроме того в столице наблюдается рост занятости, это говорит о том, что санкции не повлияли на ситуацию в этой отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».

В России по итогам мая 2022 года уровень безработицы составил 3,9 процента. Так, всего в стране зафиксировано 2,9 миллиона безработных человек. Общая численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет составила 74,9 миллиона человек. Среди безработных старше 15 лет преобладают женщины — 50,1 процента.

По данным Министерства труда на 1 июня в качестве безработных зарегистрированы 679 тысяч человек.