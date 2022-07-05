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Молния ударила в Останкинскую телебашню

Араз Салехов
Происшествия
Молния ударила в Останкинскую телебашню
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил Telegram-канал «Московские Новости».

Видео: Telegram / Московские новости

В субботу, 4 июня, молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже. Известный фотограф Кулик Бертран выложил снимок в своем аккаунте в социальной сети Twitter. По словам специалиста, удар молнии в башню произошел около 18:00 по местному времени. Момент был запечатлен одновременно двумя камерами.

По информации, размещенной на сайте Эйфелевой башни, достопримечательность подвергается ударам молнии в среднем около пяти раз за год. Отмечается, что это ей не вредит и не представляет опасности для населения Парижа.

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