Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Молния ударила в Останкинскую телебашню в Москве. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил Telegram-канал «Московские Новости».

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В субботу, 4 июня, молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже. Известный фотограф Кулик Бертран выложил снимок в своем аккаунте в социальной сети Twitter. По словам специалиста, удар молнии в башню произошел около 18:00 по местному времени. Момент был запечатлен одновременно двумя камерами.

По информации, размещенной на сайте Эйфелевой башни, достопримечательность подвергается ударам молнии в среднем около пяти раз за год. Отмечается, что это ей не вредит и не представляет опасности для населения Парижа.