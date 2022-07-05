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Пассажиропоток РЖД в сообщении с югом России вырос в июне на 19 процентов

Лала Манушакян
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Пассажиропоток РЖД в сообщении с югом России вырос в июне на 19 процентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажиропоток РЖД в сообщении с югом России составил три миллиона человек за июнь 2022 года, что на 19 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» во вторник, 5 июля.

— Чаще всего пассажиры выбирают для поездок Анапу, Адлер, Новороссийск и Кисловодск. А самые популярные города отправления — Москва и Санкт-Петербург, а также Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, — отметили в компании.

Так, для отдыхающих в направлении Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод были предоставлены в продажу больше 10,4 миллиона пассажиро-мест. Из этого числа были оформлены восемь миллионов билетов.

В компании добавили, что в период с 15 мая по 15 сентября планируется перевезти 9,8 миллиона туристов на южные курорты внутри страны. При этом для данных поездок будет предоставлены 144 пары круглогодичных, а также сезонных поездов.

В сезон отпусков будет также добавлено более 450 дополнительных рейсов, сообщили в Telegram-канале РЖД.

До этого стало известно, что туристический поезд в Белоруссию отправится из столицы 5 и 12 августа. Состав сформируют из спальных вагонов, купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагона-ресторана.

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