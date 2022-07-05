Балерина Большого театра Алла Богуславская скончалась в возрасте 89 лет

Фото: Пресс-служба Большого театра

Балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Алла Богуславская скончалась на 90-м году жизни. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе театра.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что на 90-м году жизни после продолжительной болезни умерла Алла Георгиевна Богуславская, — говорится в сообщении.

Алла Богуславская родилась в Москве 17 ноября 1932 года. В 1951 году она окончила Московское хореографическое училище по специальности «артист балета». В 1968 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа. Профессионально изучала основы джаз-танца. Была одной из ведущих характерных артисток труппы Большого театра.

С 1997 по 2002 год Богуславская работала балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра. В 2014 году была удостоена звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».