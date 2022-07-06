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В Ново-Переделкине обновили более двух километров газопроводов

Георгий Соланович
Город
В Ново-Переделкине обновили более двух километров газопроводов
Фото: Пресс-служба Мосгаза
Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино Карта всех событий

Специалисты в столичном районе Ново-Переделкино реконструировали 2,3 километра газопроводов низкого давления. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 6 июня.

— Работы провели без отключения потребителей от газа благодаря взаимодействию с жителями и использованию ручного метода. Реконструкция началась в октябре прошлого года. За это время специалисты Мосгаза заменили подземные стальные трубы диаметром от 63 до 160 миллиметров с истекающим сроком эксплуатации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рабочие в Ново-Переделкине также проложили новые участки фасадного газопровода на вводе в жилые дома и установили современное оборудование контроля и безопасности.

Особое внимание специалисты уделили поиску оптимальных решений в проектировании, так как газопроводы пролегают в плотной застройке вблизи жилых участков. Благодаря адресной работе с населением и анализу обратной связи работы были выполнены в срок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что работы по выносу газопровода из зоны строительства подземного пешеходного перехода через МЦД-2 в районе Покровское-Стрешнево завершены на 90 процентов.

Район Ново-Переделкино газопроводы Мосгаз
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