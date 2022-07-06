Картина Репина «Иван Грозный» может вернуться в экспозицию Третьяковки осенью

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» может вернуться в постоянную экспозицию Третьяковской галереи осенью 2022 года. Об этом в среду, 6 июля, заявила директор культурного учреждения Зельфира Трегулова.

— Надеемся, что осенью картина уже вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, — цитирует ее слова РИА Новости.

Специалисты Третьяковской галереи представили восстановленное полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которое пострадало от рук вандала в 2018 году. Теперь для сохранности картину поместят в антивандальную и антибликовую капсулу. «Вечерка» узнала, как проводилась реставрация других шедевров живописи.

До этого картину «Мона Лиза», которая находится в постоянной экспозиции Лувра в Париже, измазали тортом. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в Telegram-канале Mash. По данным СМИ, мужчина в парике и на инвалидном кресле подъехал к картине и попытался разбить стекло, которое защищает арт-объект. Затем злоумышленник закидал картину тортом и лепестками роз.