Захарова прокомментировала отставку главы Минздрава Великобритании

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отставку британского министра здравоохранения Саджида Джавида. Свое мнение на этот счет она выразила в среду, 6 июля, на своей странице в Telegram.

По словам Захаровой, ее не удивило такое развитие событий.

— Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано все, — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства в силу этических соображений. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.