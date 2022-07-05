Главы Минфина и Минздрава Великобритании подали в отставку из-за скандалов вокруг Джонсона

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Министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства в силу этических соображений. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

— Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать (находиться на этом посту — прим. «ВМ») с чистой совестью, — сообщил Джавид в Twitter.

Сунак также написал в социальной сети, что хотя и признает, что это может быть его последняя министерская роль, не может более оставаться министром. Он отметил, что правительством нужно управлять должным образом, а высокие стандарты должны быть достойными борьбы за них. Это и является причиной его ухода с поста.

По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции во время жесткого локдауна. Позже Джонсон извинился за то, что присутствовал на мероприятии, и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.

Недавно разгорелся еще один скандал вокруг Джонсона. Стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин на публике, сообщает ТАСС.

Помимо этого, было отмечено, что Джонсон проводит телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским каждый раз, когда в Соединенном Королевстве разгорается серьезный политический скандал.