СМИ: Бориса Джонсона допросили из-за участия в вечеринке во время локдауна

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Представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей допросила премьер-министра страны Бориса Джонсона по факту нарушения им режима самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции, которая состоялась во время жесткого локдауна.

Позже Джонсон извинился на то, что присутствовал на мероприятии и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.

Источники также сообщают, что теперь британский премьер хочет на юридическом уровне отменить обязательную самоизоляцию для граждан, заболевших коронавирусом.

Такое желание политика якобы вызвано снижением уровня заболеваемости в стране.

По данным издания The Telegraph, официальные рекомендации соблюдать карантин сохранятся для британцев, однако их нарушение перестанет караться штрафами.

До этого сообщалось, что британские спецслужбы, ответственные за борьбу с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Речь идет о подразделении МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отделе по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. Они наблюдают за деятельностью противников вакцинации в социальных сетях и, по данным ведомств, те формируют настоящие экстремистские группировки, возбуждающие вражду на расовой или национальной почве.