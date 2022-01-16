СМИ: британские спецслужбы опасаются перехода противников вакцинации к насилию

британия полиция манчестер

Британские спецслужбы, ответственные за борьбу с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Об этом говорится в материале еженедельной газеты The Observer, которая ссылается на свои источники.

Речь идет о подразделении МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отделе по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. Они наблюдают за деятельностью противников вакцинации в социальных сетях и, по данным ведомств, те формируют настоящие экстремистские группировки, возбуждающие вражду на расовой или национальной почве.

— Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра (Бориса Джонсона - прим. «ВМ») напрямую получает эти отчеты, — рассказал газете источник в правительстве Соединенного Королевства.

По его словам, власть не смогла одержать очевидную информационную победу и в дальнейшем ей стоит действовать лучше.

Например, в ситуации с организацией Alpha Men Assemble, которая начала готовить сторонников к военным столкновениям и борьбе против «ковидной политики правительства». Там советуют посетить курсы самообороны от профессионалов и учат, как избавиться от телефонной слежки. Группировка Veterans 4 Freedom призывает сторонников перейти к «насильственному бунту» и направить его на центры вакцинации в стране.

До этого эксперт объяснил, почему медики распространяют мифы о прививках. Это связано с потерей точки опоры и желанием найти эмоциональную поддержку.