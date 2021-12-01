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Эксперт объяснил, почему медики распространяют мифы о прививках

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, почему медики распространяют мифы о прививках
Медсестра городской поликлиники № 62 Елена Иванникова готовится сделать пациенту прививку от коронавирусной инфекции. Специалисты уверены, что отечественные вакцины эффективны и против новых штаммов ковида / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Врачи, как и люди без медицинского образования, способны поверить в мифы о вакцинации. Это связано с потерей точки опоры и желанием найти эмоциональную поддержку. Об этом заявил профессор, куратор исследований влияния COVID на психологию в Институте психологии РАН Тимофей Нестик.

Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему врачи склонны к конспирологии в сложившейся ковидной ситуации.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Почему медики распространяют мифы о прививках

— Например, врач получает небольшую зарплату, у него есть куча недовольных пациентов и грубых начальников. И тут появляется «окно возможности»: человек выходит в прямой эфир в интернете, разоблачает Гейтса и всех их. Он уходит в вольное плаванье в онлайн. Врач будет зарабатывать в разы больше, ему будут начислять донаты антиваксеры, и кругом одни сплошные плюсы: не надо заполнять бумажки, отчеты. И врач «хайпует» на теме. Никто в интерне не проверяет дипломы таких врачей. Таким «докторам» ничего не сделаешь, — говорит эксперт.

Он считает, что изменить ситуацию можно было бы, продолжив работу информационного центра.

— Нам нужно было оставлять работать информационный центр по коронавирусу, чтобы он работал до конца. Нужно было создать единое информационное окно, чрез которое бы шли новости по вакцинации. Сейчас у нас десятки тысяч таких окон, где внутри нет никакой ответственности за сказанное слово. Люди по итогу просмотров ничего не понимают и идут искать ответ в интернете, в соцсетях, у друзей-врачей.

Доктор Комаровский рассказал, чем опасен новый штамм коронавируса «омикрон».

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