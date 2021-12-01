Доктор Комаровский назвал опасность «омикрона»

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о новом «омикрон»-штамме коронавируса.

Штамм выявили в ЮАР благодаря высокотехнологичным вирусологическим лабораториям, которые там работают из-за высокой распространенности ВИЧ-инфекции. Врачи отметили рост заболеваемости ковидом и определили, что это произошло из-за нового штамма.

— В ЮАР привито около 25 процентов населения, при этом имеет место рост заболеваемости, но нет роста летальности. Потребности в кислороде не возрастают. Паника и суета возникли просто потому, что «омикрон» не похож на коронавирус по содержанию, — сказал доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм, при этом то, как вирус будет себя вести в дальнейшем, пока неизвестно.

— Мы не знаем, почему штамм так сильно распространился по ЮАР. Нам нужно узнать способность заражать вакцинированных и невакцинированных и то, как человек переносит это заболевание. Есть информация, что почти не возникают нарушения обоняния и вкуса, а доминирующий симптом — слабость. Болеют чаще молодые люди, но переносят они вирус легко.

В ближайший месяц эксперты, по словам Комаровского, должны определить, как «омикрон» ведет себя по отношению к вакцинам.

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