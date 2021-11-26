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Доктор Комаровский объяснил, как лечить горло при ангине

Анна Михалюк

Общество
Доктор Комаровский объяснил, как лечить горло при ангине
Фото: Youtube / Ходят слухи

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, если заболело горло.

В первую очередь, по словам доктора, нужно определить, ангина у человека или любое другое заболевание горла.

— В нашей стране любое горло красного цвета почему-то принято считать ангиной. На самом деле, это острая бактериальная инфекция, вызванная бактерией стрептококка. Он вызывает острое гнойное воспаление миндалин, и это в обязательном порядке должно лечиться антибиотиками, — рассказал доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Если вовремя при ангине не применить лекарства, то могут возникнуть серьезные осложнения на сердце, суставы и другие органы. Диагностировать заболевание можно при помощи специальных тестов на наличие стрептококка, которые продаются в аптеках.

— Ангина, которая лечится полосканиями, — это прямой путь к инвалидности, — считает врач.

По его мнению, необходимо прибегнуть к применению антибиотиков, причем для детей необязательны уколы: если ребенок может есть и глотать, то лучше использовать лекарства в форме сладких сиропов, суспензий и капель.

Ранее доктор Комаровский развеял восемь популярных мифов об антибиотиках.

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