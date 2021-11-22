Доктор Комаровский развеял восемь популярных мифов об антибиотиках

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Период с 18 по 24 ноября объявлен Всемирной неделей правильного использования антибиотиков. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных мифах такой терапии.

Первым заблуждением медик назвал влияние антибиотиков на вирусы. По его словам, лекарственные препараты лишь увеличивают доход производителя, а не благотворно влияют на здоровье человека.

Также, по словам врача, принято считать, что антибиотики негативно влияют на иммунитет.

— Ни одно из современных антибактериальных средств не обладает угнетающим действием на иммунную систему. В угнетении иммунитета виновата болезнь, — заявил Комаровский.

Третий миф — терапия антибиотиками способна предотвратить бактериальные осложнения, а согласно четвертому, существуют эффективные или сильные и слабые лекарства.

— Средний наш соотечественник склонен увязывать силу антибиотика с его способностью опустошать карманы и кошельки. Людям очень хочется верить в тот факт, что если антибиотик А в сто раз дороже, чем антибиотик B, то он в сто раз эффективнее, — пояснил телеведущий.

Также Комаровский рассказал, что во время приема антибиотиков необязательно употреблять антигрибковые лекарственные средства и препараты, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта.

При этом прием антигистаминных средств с целью предотвращения аллергии на антибиотики следует исключить во время болезни. Если аллергическая реакция возникла, нужно немедленно изменить терапию, отметил эксперт.

Евгений Комаровский на странице в социальной сети Instagram заключил, что в случае возникновения озноба или ухудшения состояния после приема первой таблетки антибиотиков не стоит сразу же менять лечение. Такая реакция нормальна для ослабленного организма.

Ранее главный врач крупной сети клиник, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил, что заражение коронавирусной инфекцией не является показанием к назначению антибиотиков. Также при COVID-19 самолечение является недопустимым, поскольку представляет опасность.